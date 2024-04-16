Самолет Калининград — Москва совершил аварийную посадку в Пулково

Самолет Калининград — Москва совершил аварийную посадку в Пулково
Фото пресс-службы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР
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В аэропорту Пулково совершил аварийную посадку летевший из Калининграда самолет. По данному факту организована доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

16 апреля 2024 года поступило сообщение о том, что самолет, следовавший маршрутом «Калининград-Москва», запросил аварийную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в связи с технической неисправностью. На борту воздушного судна находилось 188 пассажиров и 8 членов экипажа. Самолет приземлился, никто не пострадал.

«В целях обеспечения безопасности полета и в соответствии с правилами выполнения полетов экипаж рейса SU1003 Калининград — Москва от 16.04.2024 принял решение о посадке на запасной аэродром в Санкт-Петербурге по причине срабатывания индикации наддува кабины», — уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пулково.

По факту аварийной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. Организован осмотр воздушного судна и инициирован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

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