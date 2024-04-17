УМВД: в Гусеве изъяты контрафактные сигареты и алкоголь на сумму свыше миллиона (видео)

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В Гусеве сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии изъяли из незаконного оборота немаркированные сигареты и контрафактный алкоголь на общую сумму свыше 1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что 69-летняя предприниматель, вступив в сговор с 41-летним жителем области, хранила и продавала немаркированную табачную продукцию в принадлежащем ей торговом павильоне на территории городского рынка. Правоохранители провели проверочную закупку и зафиксировали факт реализации сигарет. Стражи порядка изъяли более 80 000 пачек немаркированных табачных изделий, а также 555 литров спиртосодержащей продукции на общую сумму более 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

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