СК проводит проверку после жалобы калининградки на некачественную медпомощь в роддоме

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Региональный СК проводит проверку информации о некачественной медпомощи, оказанной калининградке в медучреждении при родах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В социальных сетях размещена публикация о том, что в Калининграде в одном из медицинских учреждений во время родовспоможения женщине, по ее мнению, была ненадлежащим образом оказана медицинская помощь. В результате произошедшего у нее возникли проблемы со здоровьем», — сообщили в ведомстве, уточнив, что председатель СКР поручил представить доклад о ходе проведения процессуальной проверки данной информации.

Как уточнил «Новому Калининграду» источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в роддоме № 4. После родов у калининградки возникли серьезные проблемы с тазобедренным суставом, потребовалась операция. При этом с новорожденным все в порядке, он здоров, добавил источник.


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