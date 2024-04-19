В Калининграде бизнесмена обвиняют в даче взятки начальнику отдела таможни

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В Калининграде прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего предпринимателя, обвиняемого в даче взятки сотруднику таможни п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности регионального УФСБ, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2022-2023 гг. предприниматель передал начальнику отдела областной таможни взятки на общую сумму 180 тыс. рублей. Взамен таможенник не документировал нарушения, связанные с ввозом бизнесменом товаров на территорию области и их реализацией в магазинах.

Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.

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