В Калининграде бизнесмена обвиняют в даче взятки начальнику отдела таможни

В Калининграде прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего предпринимателя, обвиняемого в даче взятки сотруднику таможни п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности регионального УФСБ, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2022-2023 гг. предприниматель передал начальнику отдела областной таможни взятки на общую сумму 180 тыс. рублей. Взамен таможенник не документировал нарушения, связанные с ввозом бизнесменом товаров на территорию области и их реализацией в магазинах.

Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.