Бастрыкин поручил доложить о проверке по разрушению калининградского мемориала

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем содержании мемориального комплекса в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.



Отмечается, что в СМИ и социальной сети сообщается о ненадлежащем содержании мемориального комплекса на братской могиле советских воинов в поселке Добровольск Краснознаменского округа. «В прошлом году организовано проведение ремонтных работ, однако, несмотря на выделенные средства, памятник покрылся трещинами, с барельефов обваливается штукатурка, а чаша Вечного огня заполнена дождевой водой», — говорится в сообщении СК.

Региональное управление СКР начало процессуальную проверку по этому поводу.