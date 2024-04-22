СК: пойманный с наркотиками калининградец пытался дать взятку полицейским

В Калининграде расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта психотропного вещества, в крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Как уточнили в ведомстве, преступление выявлено и задокументировано Управлением по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД.

По версии следствия, вечером 11 апреля обвиняемый передал взятку в размере 100 тысяч рублей оперуполномоченному и заместителю начальника отдела УНК, перечислив деньги средств со своего расчетного счета на счет одного из полицейских. Взамен мужчина рассчитывал, что правоохранители скроют результаты оперативно-розыскных мероприятий, в которых зафиксирован факт незаконного приобретения обвиняемым психотропного вещества в крупном размере, и не станут привлекать его к уголовной ответственности. От взятки полицейские отказались.

В настоящее время калининградцу предъявлено обвинение, вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме. По ходатайству следователя судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий.