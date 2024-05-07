В Правдинском районе пограничники задержали иностранца, шедшего в Польшу

В Калининградской области пограничники пресекли попытку незаконного пересечения госграницы иностранцем. Об этом сообщила пресс-служба погрануправления.

2 мая пограничным нарядом около поселка Крылово Правдинского района был обнаружен неизвестный, который двигался в пограничной зоне в сторону Польши. Пограничники задержали нарушителя. Выяснилось, что иностранец прилетел в Калининград из Москвы, намереваясь незаконно проникнуть на территорию ЕС.

Злоумышленник привлечен к административной ответственности с принудительным административным выдворением за пределы РФ. До отъезда он помещен в Центр временного содержания иностранных граждан в Гвардейске.