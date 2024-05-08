Обнаруженную рядом с домом на ул. Красной бомбу вывезли на полигон

Специалисты обезвредили 100-килограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны, обнаруженную рядом с домом на улице Красной в Калининграде. На месте работали сотрудники Невского спасательного центра МЧС, сообщает ТАСС.

«Работы на объекте были приостановлены, жильцов дома оповестили об опасной находке, предстоящей работе саперов, место находки взяли под охрану полицейские», — отметили в пресс-службе регионального управления МЧС. Бомбу обследовали специалисты, после чего ее вывезли спецтранспортом на военный полигон. Как уточнили в ведомстве, боеприпас планируют утилизировать методом подрыва.