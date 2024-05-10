В Санкт-Петербурге в реку Мойку упал пассажирский автобус, есть погибшие

Три человека погибли, шесть госпитализированы после падения пассажирского автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.



Пассажирский автобус упал в реку Мойку на Большой Морской улице около 13:00 мск. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находились около 20 человек. В спасательных работах принимают участие почти 70 человек и 18 единиц техники.

Водитель не справился с управлением, сообщили в городском комитете по транспорту. Прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль выяснение обстоятельств аварии. Возбуждено уголовное дело.