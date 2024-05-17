В Калининграде главу фирмы обвиняют в покушении на мошенничество более чем на 6 млн

В отношении генерального директора одной из калининградских фирм возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении дела принято на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ России, а также данных, предоставленных руководством коммерческой организации.

По версии следствия, 25 июля 2023 года между акционерным обществом и обвиняемым был заключен договор по итогам электронного аукциона на поставку автоматического универсального станка стоимостью 12,4 млн рублей. Однако мужчина из корыстных побуждений организовал поставку оборудования с заведомо заниженными техническими характеристиками и значительно меньшей фактической стоимостью. Как уточнил «Новому Калининграду» источник в правоохранительных органах, разница в цене составила более 6 млн рублей. При этом, чтобы скрыть подмену, злоумышленник изготовил подложную техническую документацию на поставленный станок.

В настоящее время генеральный директор фирмы задержан, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дома и на работе у обвиняемого проведены обыски, в ходе которых обнаружена и изъята документация, указывающая на его причастность к преступлению. Следственные действия продолжаются.