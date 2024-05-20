Жительница области требует компенсацию из-за травмы сына на детской площадке

Жительница посёлка Донское подала в суд на федеральное казённое учреждение из-за падения информационного металлического щита на её сына. Инцидент случился в июле 2023 года на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда в понедельник, 20 мая.

Как уточнил в суде, металлическая конструкция упала из-за сильного ветра и ударила ребёнка в спину и заднюю часть головы, в результате он упал на живот и получил травмы лица. «Детская площадка, на которой произошёл инцидент, имеет неограниченный доступ. Ножки всех размещённых на площадке скамеек забетонированы, а упавшая металлическая конструкция была просто воткнута в песок», — подчеркивается в сообщении. Женщина считает, что ответчик, нарушил «положения законодательства о землепользовании и требования безопасности в местах массового пребывания людей».

Предварительное судебное заседание назначено на 22 мая.