Жительница области требует компенсацию из-за травмы сына на детской площадке

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Жительница посёлка Донское подала в суд на федеральное казённое учреждение из-за падения информационного металлического щита на её сына. Инцидент случился в июле 2023 года на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда в понедельник, 20 мая.

Как уточнил в суде, металлическая конструкция упала из-за сильного ветра и ударила ребёнка в спину и заднюю часть головы, в результате он упал на живот и получил травмы лица. «Детская площадка, на которой произошёл инцидент, имеет неограниченный доступ. Ножки всех размещённых на площадке скамеек забетонированы, а упавшая металлическая конструкция была просто воткнута в песок», — подчеркивается в сообщении. Женщина считает, что ответчик, нарушил «положения законодательства о землепользовании и требования безопасности в местах массового пребывания людей».

Предварительное судебное заседание назначено на 22 мая.

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