СК: в Гвардейске обрушилась стена жилого дома, проводится проверка (фото)

В Гвардейске следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства обрушения стены жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили в СК, по предварительным данным, при производстве строительных работ по укреплению фундамента произошло обрушение несущей стены одноэтажного дома довоенной постройки. Семеро жителей дома, включая четверых детей, эвакуированы спасателями МЧС.

Пострадавших в результате инцидента нет. В ходе проверки следствие детально установит все обстоятельства произошедшего, причины и условия, ему способствовавшие. По результатам будет принято процессуальное решение.



