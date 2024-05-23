Житель области попал под статью за злостное неисполнение решения суда

Прокуратура Полесского района направила в суд уголовное дело о злостном неисполнении решения суда. Местного жителя обвиняют по ч. 1 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда лицом, подвергнутым административному наказанию). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как установлено в ходе предварительного расследования, в феврале 2023 года решением суда на жителя Полесского района была возложена обязанность удалить размещенную им в интернете информацию, унижающую честь и достоинство знакомой женщины. Несмотря на неоднократное привлечение к административной ответственности за неисполнение решения суда, обвиняемый так и не удалил порочащие сведения.

Как пояснила потерпевшая, размещение данных сведений связано с тем, что она в судебном порядке взыскала с мужчины денежные средства за невыполнение договора подряда на ремонт ее дома. После этого он создал сайт в сети Интернет, где размещал информацию, унижающую ее честь и достоинство.

Уголовное дело направлено в Полесский районный суд для рассмотрения по существу.