В Краснодаре из-за сорванной ветром кровли школы пострадали 12 детей

В Краснодаре сильный порыв ветра сорвал кровлю школы, в результате чего порядка 12 детей получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

«Предварительно установлено, что 25 мая 2024 года около 08:18 мск на территории средней общеобразовательной школы № 29, расположенной по адресу: Краснодар, улица Рылеева, 147, из-за сильного порыва ветра произошел срыв кровельного покрытия крыши, в результате чего пострадали около 12 детей, которые получили ранения от осколков битого стекла и элементов крыши различной степени тяжести. Точное количество пострадавших устанавливается», — говорится в сообщении.

По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, инцидент произошел до начала торжественной линейки в честь «Последнего звонка». «Почти все ребята из школы № 29, пострадавшие и доставленные в медучреждения, уже дома. Некоторые из них пройдут амбулаторное лечение. Ещё один мальчик пока останется в детской краевой клинической больнице. С ним уже поработали травматологи и хирурги», — уточнил позже глава города.



Отметим, что 24 мая в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.