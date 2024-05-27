УМВД: в Калининграде бизнесмен похитил около 2 млн под видом инвестиций во франшизу

В Калининграде правоохранители установили причастность индивидуального предпринимателя к мошенническим действиям, совершённым в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как установили оперативники, в конце 2022 года 39-летний мужчина заключил со знакомым бизнесменом договор инвестирования деятельности для открытия кафе азиатского фастфуда, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. В рамках сделки злоумышленник получил от потерпевшего 1 250 000 рублей. Аналогичным способом подозреваемый обманул ещё одного предпринимателя в апреле 2023 года. В этом случае сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 650 000 рублей.

Сотрудники полиции установили, что, заключив договоры и получив деньги, злоумышленник своих обязательств не выполнял, денежные средства не возвращал, распоряжаясь ими по своему усмотрению.

По данным фактам следователями возбуждены уголовные дела ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Расследование продолжается.