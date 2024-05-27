УМВД: в Калининграде бизнесмен похитил около 2 млн под видом инвестиций во франшизу

Все новости по теме: Криминал

В Калининграде правоохранители установили причастность индивидуального предпринимателя к мошенническим действиям, совершённым в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как установили оперативники, в конце 2022 года 39-летний мужчина заключил со знакомым бизнесменом договор инвестирования деятельности для открытия кафе азиатского фастфуда, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. В рамках сделки злоумышленник получил от потерпевшего 1 250 000 рублей. Аналогичным способом подозреваемый обманул ещё одного предпринимателя в апреле 2023 года. В этом случае сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 650 000 рублей.

Сотрудники полиции установили, что, заключив договоры и получив деньги, злоумышленник своих обязательств не выполнял, денежные средства не возвращал, распоряжаясь ими по своему усмотрению.

По данным фактам следователями возбуждены уголовные дела ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Расследование продолжается.

Граждан, пострадавших от действий данного бизнесмена, полиция просит обратиться в подразделение ОЭБиПК по адресу: ул. Галковского, 2 или позвонить по телефону +7 963 296-43-85.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter