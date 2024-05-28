В Калининграде соцработника психбольницы подозревают в растрате пенсий пациентов

В Калининграде на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника психиатрической больницы, растратившего пенсии пациентов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ходе расследования установлено, что 22-летний социальный работник психбольницы, в служебные обязанности которого входило получение пенсий и иных соцвыплат, с ноября 2023 г. по апрель 2024 г. присвоил и потратил на личные нужды более 781 000 рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое с использованием своего служебного положения в крупном размере». Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Расследование уголовного дела продолжается.