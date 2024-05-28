Жителю Калининградской области грозит срок и штраф за поддержку террористов

В отношении жителя Калининградской области 1982 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Установлено, что подозреваемый неоднократно переводил денежные средства для финансирования разведгруппы террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации, и предлагал участникам этой организации свою помощь в их противоправной деятельности.

По указанному факту возбуждено уголовное дело с классифицирующим признаком части 1.1 статьи 205.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.