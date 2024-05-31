35-летнему жителю области грозит срок за незаконное хранение взрывчатых веществ

35-летнему жителю области грозит срок за незаконное хранение взрывчатых веществ
Фото пресс-службы областной прокуратуры
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Прокурор города Светлого утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя поселка Люблино. Он обвиняется по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Предварительным расследованием установлено, что весной 2023 года в лесополосе на территории поселка Люблино обвиняемый при помощи металлоискателя обнаружил в земле два патрона с признаками коррозии. В дальнейшем мужчина извлек из гильз бездымный цилиндрический порох, пригодный для производства взрыва, общей массой 334 грамма, и незаконно хранил его по месту жительства.

Взрывчатое вещество обнаружено и изъято сотрудниками регионального УФСБ России в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Уголовное дело направлено в Светловский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

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