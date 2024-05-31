Калининградцам, совершившим убийство по найму в 2020 году, огласили приговор (фото)

Фото: пресс-служба Калининградского областного суда

Калининградский областной суд на основании вердикта присяжных приговорил 62-летнего калининградца, совершившего убийство по найму в 2020 году, к 22 годам лишения свободы. Его 60-летний сообщник получил 8 лет. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили пресс-службы регионального управления Следственного комитета, областной прокуратуры и Калининградского областного суда в пятницу, 31 мая.



Также суд взыскал с осужденных в пользу супруги и детей погибшего компенсацию морального вреда в размере 9 млн рублей.

Следствием и судом установлено, что подсудимые за денежное вознаграждение, предложенное организатором убийства (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство), согласились убить 34-летнего жителя Калининграда.

«Организовав слежку за мужчиной, они изучили его распорядок дня, маршрут передвижения, после чего вечером 2 апреля 2020 года, когда потерпевший приехал домой, исполнитель произвел в него не менее 9-ти выстрелов из огнестрельного оружия, а пособник в это время наблюдал за окружающей обстановкой. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Оба злоумышленника с места преступления скрылись», — сообщили в пресс-службе.

Следственным органам регионального управления СКР удалось полностью установить картину произошедшего убийства, отметили в пресс-службе. После исследования в судебном заседании собранных следствием доказательств присяжные единогласно признали подсудимых не заслуживающими снисхождения.

62-летний мужчина признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). 60-летнего калининградца признали виновным в пособничестве в убийстве по найму (ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В судебном заседании подсудимые признали свою вину. Приговор не вступил в законную силу.