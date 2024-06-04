В Калининграде микроавтобус столкнулся с автомобилем и въехал в забор

В Калининграде микроавтобус столкнулся с автомобилем и въехал в забор
Фото: УМВД России по Калининградской области
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В Калининграде микроавтобус после столкновения с автомобилем въехал в забор из профнастила. Об этом во вторник, 4 июня, сообщает областная прокуратура в своём телеграм-канале.

Как сообщает надзорный орган, водитель «Мерседеса» при выезде с улицы Мичурина не уступил дорогу маршрутке № 92, которая ехала по улице Айвазовского. Согласно видеозаписи, после столкновения микроавтобус выехал в забор из профнастила. Чья это территория, по фрагменту определить сложно.

Калининградское УМВД в своём телеграм-канале называет пострадавшими троих из одиннадцати человек с телесными повреждениями. Водителю легкового автомобиля понадобилась медицинская помощь.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает УМВД.

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