В пользу 17-летней пострадавшей в ДТП в Светлом взыскали компенсацию

В пользу 17-летней девушки, пострадавшей в ДТП в Светлом, взыскали компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.



«Установлено, что 19 декабря 2023 года водитель автомобиля „Хендай“ при движении по ул. Советской в Светлом совершил наезд на 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетней причинены телесные повреждения, сотрясение головного мозга», — говорится в сообщении.