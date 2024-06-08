Калининградка зарегистрировала в своей квартире на Киевской более 250 мигрантов

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Сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с участковыми полиции выявили факт фиктивной регистрации граждан в квартире одного из домов на улице ул. Киевской в Калининграде. Об этом сообщила пресс-службы регионального УМВД.

Полицейские выяснили, что помимо собственницы в жилище числились посторонние: с января 2023 по март 2024 55-летняя калининградка зарегистрировала в своей квартире свыше 250 человек. При этом предоставлять им свою жилплощадь для фактического пребывания она не планировала.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации», ей грозит до трех лет лишения свободы. Фиктивная регистрация была аннулирована.

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