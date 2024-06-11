Жителей и гостей региона предупреждают о мошенничествах при аренде жилья

Калининградские полицейские предупреждают жителей и гостей региона об опасности мошенничества при аренде жилья. Многие из таких объявлений на популярных сервисах оказываются фейковыми, сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.



Одной из жертв мошенников стала 23-летняя калининградка, которая перевела на указанный ей счёт якобы предоплату за аренду квартиры в размере 15 тыс. рублей. После этого автор объявления перестал выходить на связь. Злоумышленницей оказалась 35-летняя жительница областного центра, ранее судимая за имущественные преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции выявляют и другие эпизоды противоправной деятельности калининградки.

«Убедитесь, что данная квартира действительно сдаётся, оформите сделку документально при личной встрече с владельцем или риэлтором и только после этого оплачивайте услугу», — рекомендуют полицейские.