СК: главного инженера УК будут судить из-за смерти жильца дома от отравления газом

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего главного инженера одной из управляющих компаний. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, главный инженер не обеспечил должный контроль и надзор за работами по профилактической проверке вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирном доме № 24 по улице Ремонтной. Допущенные нарушения привели к тому, что 18 декабря 2022 года собственник одной из квартир при использовании газового водонагревателя погиб от отравления угарным газом. Судебными экспертизами было установлено, что повышенное скопление уровня концентрации окиси углерода в квартире произошло из-за засоренности дымохода и вентканала.

Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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