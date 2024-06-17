В ДТП на ул. Горького пострадал ребёнок (фото)

В результате ДТП, произошедшего на ул. Горького 16 июня, пострадал семилетний ребёнок. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления Госавтоинспекции.



«16.06.2024 в 09 часов 46 минут около д. 176 „Г“ по ул. Горького г. Калининграда двигался автомобиль марки „Ауди“, под управлением 31-летнего водителя, который двигался по ул. Горького от ул. Валдайская в сторону ул. П. Панина и допустил столкновение с автомобилем марки „Мерседес“, под управлением 58-летнего водителя, который стоял в попутном направлении, пропуская встречный поток автотранспорта с целью совершить поворот налево на ул. М. Цветаевой», — говорится в сообщении.

Ребёнок, получивший телесные повреждения, находился на заднем сидении «Ауди».