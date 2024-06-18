Браконьеру, ловившему рыбу в Преголе в период нереста, грозит до 2 лет тюрьмы (фото)

63-летнему калининградцу, добывшему ценную промысловую рыбу в период нерестового запрета, грозит до двух лет тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба Западного линейного управления МВД России на транспорте.



«Установлено, что мужчина в период двухмесячника по охране весенне- нерестующих видов рыб вышел в акваторию реки Преголя на надувной лодке и выставил в воду три лесковые сети. При помощи таких запрещённых к применению объячеивающих орудий осуществил вылов 43 карасей», — говорится в сообщении.

Нарушение было выявлено во время профилактического рейда калининградской транспортной полиции и Западно-Балтийского территориального управления федерального агентства по рыболовству. Сумма ущерба, причинённого биологическим ресурсам региона, составила 22 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, сообщили в пресс-службе.