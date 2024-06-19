На производстве в Прибрежном погиб 41-летний формовщик железобетонных изделий

В Калининграде на территории предприятия по производству железобетонных изделий в микрорайоне Прибрежном погиб рабочий. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По предварительным данным, 41-летний формовщик железобетонных изделий при помощи крана-балки складировал готовые бетонные плиты на платформу. В процессе погрузки одна из бетонных плит разрушилась, мужчину придавило обломком плиты, в результате чего он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли техническую и иную документацию, для установления точной причины смерти рабочего назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

В свою очередь, пресс-служба областной прокуратуры добавила, что ведомство контролирует установление обстоятельств происшествия, а также ход и результаты доследственной проверки.