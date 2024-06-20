УФСБ: калининградец хотел уйти в Польшу, чтобы примкнуть к террористам (фото) (видео)

УФСБ: калининградец хотел уйти в Польшу, чтобы примкнуть к террористам (фото) (видео)
Фото пресс-службы УФСБ
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В отношении 49-летнего калининградца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, статьи 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

«Установлено, что подозреваемый вступил в контакт с представителем запрещённой на территории России террористической организации с целью участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ. При попытке незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации и Республики Польша злоумышленник был задержан сотрудниками органов безопасности», — сообщили в УФСБ.

При себе у подозреваемого обнаружили денежные средства, мобильный телефон и собственноручно заполненную анкету для подтверждения статуса рекрута за пределами Российской Федерации.

Фото и видео пресс-службы УФСБ Калининградской области

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