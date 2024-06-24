В результате теракта в Дагестане погибли 15 полицейских и несколько гражданских

В Дагестане при нападении террористов погибли 15 полицейских и несколько гражданских. Ликвидированы шесть боевиков, пишет «Коммерсант». В республике объявлен трехдневный траур.



Как уточняют «Ведомости» со ссылкой на главу республики Сергея Меликова, среди гражданского населения есть несколько погибших, один из них — отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, Ячейки террористов подготавливали «в том числе из-за рубежа», сказал глава Дагестана.

СК возбудил дело о теракте. По состоянию на утро 24 июня активная фаза контртеррористической операции завершена, продолжаются оперативные мероприятия и поиск пособников террористов. Отца предполагаемых участников теракта — главу Сергокалинского района Дагестана, секретаря местного отделения «Единой России» Магомеда Омарова — исключили из партии.