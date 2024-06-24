Микрокредитную организацию оштрафовали за давление на семью калининградца

Все новости по теме: Банки и финансы

Микрокредитная организация, зарегистрированная в Санкт-Петербурге, должна заплатить штраф за незаконное общение с родственниками должника из Калининграда. Коллекторы также оказывали психологическое давление на мужчину и его семью, посылая «двусмысленные смс», сообщила пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Калининградец заключил договор микрозайма на 8 тыс. рублей, но не вернул деньги в срок. Через два месяца долг вырос до 30 тыс. рублей. «Микрокредитная организация начала требовать возврата просроченной задолженности, используя при этом незаконные методы. Должнику, его жене, брату и родителям поступали двусмысленные смс-сообщения, расцениваемые как угрозы жизни и собственности. В частности, такого содержания: «нам будет приятно познакомиться с твоими близкими в более тесной обстановке», «знаем адреса твоих родных, скоро навестим с приятным сюрпризом», «твой дом скоро станет нашим», — сообщили в пресс-службе.

Согласно Федеральному закону № 230-ФЗ, в ходе деятельности по возврату просроченной задолженности не допускаются действия кредитора, связанные с оказанием психологического давления на должника и иных лиц, а также взаимодействие с третьими лицами без их согласия. Поэтому постановлением УФССП России по Калининградской области микрокредитная организация признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, с назначением штрафа 70 тыс. рублей. После этого звонки и сообщения должнику и его семье прекратились.

Поскольку МКК не оплатила штраф в установленный законом срок, судебные приставы также привлекли нарушителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Теперь в общей сложности организация должна заплатить 210 тыс. рублей. Принудительным взысканием этой суммы займутся приставы из Санкт-Петербурга.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter