Подрядчик сквера у Дома искусств подаёт в суд на виновника произошедшего там ДТП (видео)

Подрядчик по благоустройству сквера около Дома искусств намерен взыскать с виновника произошедшего там ДТП 1,2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.



Авария произошла 17 июня. Сейчас компания ликвидирует последствия «неаккуратного вождения». Объект ещё не передан муниципалитету после реконструкции.

Работы по благоустройству сквера у Дома искусств планировалось завершить ещё в прошлом году. Однако во время археологических работ на территории объекта были обнаружены 527 захоронений времен Хабербергского кладбища, датируемого XVII-XVIII веками. Могилы было решено перенести на другую территорию, в итоге сроки сдачи объекта пришлось подкорректировать. В начале мая глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала о том, что на то, чтобы «завершить недоделки», подрядчику потребуется около двух недель.

Объектом занимается ООО «Декоративные культуры». Подрядчик должен получить за выполнение всех работ у Дома искусств 214,5 млн рублей.