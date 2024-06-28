Суд оставил под домашним арестом заместителя главы администрации Зеленоградска

Калининградский областной суд оставил без изменения решение Ленинградского районного суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для Руслана Андронова. Информация об этом размещена на сайте суда.



Как следует из карточки дела, Андронов находится под домашним арестом в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 п.в ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». По данным портала «Руград», Ленинградский районный суд в феврале поместил Андронова под домашний арест на два месяца, в середине июня продлил эту меру пресечения.

Источники «Нового Калининграда» в правоохранительных органах отмечают, что Руслан Андронов находится под следствием в рамках прежнего уголовного дела, возбужденного в феврале 2022 года, которое было переквалифицировано из «Мошенничества» в «Превышение должностных полномочий». Два года назад бывший чиновник, уволившийся перед задержанием из администрации, провёл около трёх месяцев в СИЗО, после чего был освобождён. Позже он вновь занял пост заместителя главы администрации. По данным телефонного справочника администрации округа, Андронов до сих пор числится на этом посту.

По данным источников, уголовное дело было возбуждено в связи со строительством в Зеленоградске в 2020 году детского сада по ул. Солнечной.