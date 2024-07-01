Прокуратура: в Славском районе автомобилистка врезалась в дерево, погибла ее дочь

Прокуратура: в Славском районе автомобилистка врезалась в дерево, погибла ее дочь
Фото пресс-службы областной прокуратуры
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Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП в Славском районе, в результате которого погибла 15-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, 30 июня около 22-00 часов на автомобильной дороге Советск-Ясное-Мысовка 35-летняя водитель автомобиля «Мицубиси» не справилась с управлением и совершила наезд на придорожное дерево. Женщина с множественными травмами госпитализирована, ее 15-летняя дочь от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Установление всех обстоятельств происшествия и ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Калининградской области.

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