Мошенники убедили женщину спрятаться от родных и не отвечать на их звонки

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Телефонные мошенники убедили 53-летнюю жительницу Гурьевска уехать в другой город, поселиться в гостинице и не отвечать на звонки родных. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, женщина перевела мошенникам 148 тысяч рублей и планировала перевести еще три миллиона, продать машину и квартиру.

Женщине поступил звонок с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником силовой структуры и сообщил, что банковские счета потерпевшей использовались для перевода денег на Украину. Напугав ее уголовной ответственностью, лже-правоохранитель велел женщине не общаться с родными и близкими и не вступать в диалог с прохожими.

«Потерпевшая купила новый телефон, уехала из Гурьевска на такси, сняла номер в гостинице Калининграда, не отвечала на звонки родных. Она сняла со своего счета 146 тысяч рублей и перевела деньги на указанный „сотрудником“ счет, думая, что таким образом спасает свои сбережения от преступников», — рассказали в полиции. Она также собиралась продать машину и квартиру и перевести все деньги на так называемый «безопасный счет».

Семья пыталась связаться с женщиной. Видя, что она отклоняет их звонки, родственники обратились в полицию. Сотрудники смогли дозвониться до женщины, прибыли по указанному ею адресу и помогли ей прервать диалог с мошенниками.

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