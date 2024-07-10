СК: в Знаменске погибла выпавшая из окна пятиэтажки полуторагодовалая девочка

СК: в Знаменске погибла выпавшая из окна пятиэтажки полуторагодовалая девочка
Фото пресс-службы регионального СК
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В Калининградской области следователи проводят доследственную проверку по факту гибели ребёнка, выпавшего из окна. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

В среду, 10 июля, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что из окна четвертого этажа пятиэтажного дома на улице Юбилейной в поселке Знаменске выпала полуторагодовалая девочка. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия. По предварительным данным, малолетняя девочка находилась дома с матерью, которая открыла окно для проветривания квартиры.

Обстоятельства, при которых стало возможным произошедшее, следствие детально установит в ходе доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как уточнил «Новому Калининграду» источник в правоохранительных органах, мать погибшего ребенка делала дома уборку, поэтому на какое-то время оставила дочь в комнате одну.

В свою очередь, в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что еще один подобный инцидент в среду произошел в Прибрежном: там из окна третьего этажа тоже выпала девочка. Двухлетнюю малышку госпитализировали с травмами.

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