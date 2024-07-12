В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100 — погибли два пилота и бортпроводник

В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100 — погибли два пилота и бортпроводник
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Подмосковье упал ближнемагистральный самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший перегоночный рейс после техобслуживания во Внуковский аэропорт. Как сообщает «Коммерсант», на его борту не было пассажиров, а экипаж из трех человек, два пилота и бортпроводник, погиб.

Катастрофа произошла в пятницу, 12 июля, в районе 15:00.

«По данным Минпромторга, разбившийся SSJ 100 не является полностью импортозамещенным, — поясняет издание. — Самолет принадлежал „Газпром авиа“. Он был выпущен в 2014 году, начал летать с 2015 года. Был направлен на техническое обслуживание».

Известно, что днем SSJ 100 вылетел с Луховицкого авиационного завода имени П. А. Воронина, после чего пропал с радаров. Позднее стало известно, что упал самолет в районе деревни Апраксино под Коломной. Перед этим он долго кружил, вырабатывая топливо, чтобы совершить аварийную посадку в аэропорту вылета, а экипаж подавал сигналы бедствия.

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