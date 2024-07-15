У парка Победы в Калининграде произошло массовое ДТП, пострадал ребёнок

В Калининграде рядом с парком Победы произошло массовое ДТП, в котором пострадал ребёнок, Об этом сообщило МЧС России по Калининградской области в своём телеграм-канале в понедельник, 15 июля.

Происшествие произошло на улице Генерал-фельдмаршала Румянцева. По сообщению ведомства, на дороге столкнулись четыре автомобиля. Четыре человека, из которых один ребёнок, получили травмы. Их госпитализировали.

«Оперативно прибывшие к месту происшествия огнеборцы МЧС России деблокировали двух человек. А также смыли разлитые в результате ДТП легковоспламеняющиеся жидкости и отключили аккумуляторные батареи», — передаёт ведомство.