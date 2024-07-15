В Калининграде грузовой поезд сбил мужчину

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В транспортную полицию Калининграда поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне Калининград-Луговое-Новое был смертельно ранен мужчина. Сотрудники калининградской транспортной полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Ночью мужчина шёл вдоль железнодорожных путей. «Машинист грузового поезда подавал световые и звуковые сигналы, но пешеход не реагировал, — сообщили в пресс-службе. — Был применён режим экстренного торможения, но предотвратить наезд не удалось, пешехода задело по касательной. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью».

В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают личность погибшего мужчины и проводят проверочные мероприятия.

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