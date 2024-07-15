Суд увеличил срок калининградцу, убившему соседку по общежитию

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Центральный районный суд Калининграда на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что в конце декабря 2021 года житель Калининграда в ходе конфликта нанес своей соседке по общежитию не менее 7 ударов попавшимся под руку кухонным ножом в различные части тела. От полученных травм 38-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В судебном заседании мужчина не признал вину в совершении преступления, полностью отрицая причастность к совершению убийства. Однако благодаря принципиальной позиции гособвинителей прокуратуры области вина подсудимого была полностью доказана. Суд с учетом присоединения наказания по другому приговору назначил подсудимому окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, в пользу брата погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.

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