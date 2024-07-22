Пожарные 3,5 часа тушили пожар в Гурьевске, площадь возгорания составила 200 м (фото)

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В Гурьевске в воскресенье вечером произошёл пожар в жилом доме по ул. Зелёной. В ликвидации возгорания были задействованы 26 человек и 4 единицы техники. Как сообщает телеграм-канал регионального управления МЧС, в ходе тушения пожара обнаружен погибший.

Сообщение о пожаре на улице Зеленой в Гурьевскв поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18.06. В одноэтажном кирпичном с мансардой и чердаком жилом доме на первом этаже горела двухкомнатная квартира, на мансардном этаже горела трехкомнатная квартира, чердачное помещение и кровля на общей площади двести квадратных метров.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1, СПСЧ, ПСЧ-20 в составе 26 человек и 4 единицы техники.


Фото: телеграм-канал МЧС

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