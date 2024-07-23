За два дня доверчивые калининградцы «подарили» мошенникам почти 10 млн рублей

За два дня, 16 и 17 июля, в территориальные органы регионального УМВД обратились пять местных жителей, ставших жертвами телефонных мошенников. В общей сложности они перечислили аферистам почти 10 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В четырех случаях мошенники представились сотрудниками государственных организаций и правоохранительных органов. Сообщив потерпевшим, что злоумышленники получили доступ к их счетам, аферисты предлагали поместить деньги на «безопасные счета». В результате одна калининградка перевела 1,7 млн рублей; вторая потеряла 1,5 млн рублей; третья — 1,3 млн рублей. «Рекордсменкой» стала местная жительница, которая перевела мошенникам свыше 3,3 млн рублей.

Еще в одном случае злоумышленник предложил помощь в получении заработка на различных брокерских платформах. Обманутый мужчина перечислил аферистам свыше 1,8 млн рублей. По всем случаям следователями возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция предупреждает: будьте бдительны! Не вступайте в разговоры на финансовые темы с неизвестными людьми, кем бы они ни представлялись. Не бойтесь ответственности, которой вас пугают собеседники. Их слова не соответствуют действительности. При поступлении таких звонков сразу обращайтесь в полицию.