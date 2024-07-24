Областная ГИБДД уточнила число погибших и пострадавших в ДТП за полгода

В областной ГИБДД провели анализ дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, которые случились за шесть месяцев 2024-го. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За этот период на территории Калининградской области зарегистрировано 506 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 35 человек погибло и 583 получили ранения. В том числе зарегистрировано 65 ДТП с участием детей до 16 лет, в которых 2 ребенка погибло и 69 получили ранения.

«По причинам нарушения правил дорожного движения со стороны водителей транспортных средств зарегистрировано 433 ДТП, в которых 27 человек погибло и 515 получили ранения. Удельный вес таких ДТП по итогам года составил 85,6% от всех происшествий. Зарегистрировано 35 ДТП участием водителей ТС с признаками опьянения, в которых 7 человек погибло и 39 человек получили ранения», — уточнили в ГИБДД.