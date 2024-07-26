СК проверяет информацию о нападении таксистов на водителя в «Храброво»

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался сообщениями о противоправных действиях таксистов в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«В социальных медиа сообщается о том, что в международном аэропорту Храброво несколько таксистов не позволяют другим водителям работать на этой территории. Кроме того, в публикации приводится факт нападения таксистов на одного из мужчин, который хотел подвезти клиентку. По данному факту следственными органами СУ СК России по Калининградской области проводится проверка», — отмечается в сообщении ведомства.

О ходе проверки и ее результатах будет доложено председателю СК России Александру Бастрыкину.