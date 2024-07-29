На ул. Минусинской в Калининграде машина сбила семилетнюю девочку (фото)

На ул. Минусинской в Калининграде машина сбила семилетнюю девочку. Ребёнок переходил дорогу вне пешеходного перехода, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.



Инцидент произошёл вечером 26 июля в 19 часов 40 минут. За рулём автомобиля марки «Рено» находился 23-летний водитель. Девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП ребёнок получил травмы.

В ГАИ напоминают родителям, что правила поведения на дороге необходимо регулярно демонстрировать детям на личном примере.