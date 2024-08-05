СК: в Калининграде бизнесмен за деньги заключал фиктивные договоры с мигрантами

В отношении калининградского индивидуального предпринимателя, местной жительницы и ее супруга, имеющего гражданство РФ и Республики Узбекистан, возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Решение о возбуждении дела принято на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных областным погрануправлением . Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, с января 2023 года бизнесмен и его подельники организовали незаконное заключение фиктивных трудовых и гражданско-правовых договоров между не менее чем 500 мигрантами и индивидуальным предпринимателем. На основании этих договоров иностранцы смогли легально находиться на территории Российской Федерации.

Фигуранты задержаны, допрошены, всем троим предъявлено обвинение. Женщине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, ее супругу — в виде заключения под стражу. Коммерсант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы.