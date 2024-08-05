УМВД: на балтийском пляже пьяный водитель катал детей на крыше авто

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Правоохранители провели оперативно-профилактическое мероприятие «Песок» в пляжной зоне Балтийска. Рейд был направлен на выявление нарушителей, которые выезжают на автомобилях в прибрежную зону. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В результате рейда составлено 20 административных протоколов по ст. 8.42 КоАП РФ «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохраной зоны водного объекта».

Кроме того, инспекторами ДПС задержан водитель, который в состоянии алкогольного опьянения катал детей на крыше своего автомобиля «Исудзу». В отношении него составлены административные протоколы по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящемся в состоянии опьянения» и 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей». На родителей и законных представителей несовершеннолетних, допустивших данную ситуацию, будут составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ.

В ходе рейда также изъято 22 литра алкогольной продукции, которой незаконно торговал организатор мероприятия, проходящего на пляже под открытым небом. В отношении нарушителя полицейскими составлен административный протокол по ст. 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».

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