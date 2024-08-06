Прокуратура требует закрыть ещё один частный детский лагерь в Калининграде

Прокуратура Калининградской области в судебном порядке требует прекратить деятельность частного детского лагеря «Скаут». Учреждение работает в отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения, сообщили в пресс-службе ведомства.



«Данная организация не обращалась в уполномоченный орган для включения в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и приступила к деятельности без проведения обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизы», — говорится в сообщении.

В связи с этим прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.65 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей). Кроме того, прокурор района обратился в суд с иском о прекращении деятельности лагеря. Исковое заявление находится на рассмотрении, добавили в прокуратуре.

В ООО «Скаут» оперативный комментарий «Новому Калининграду» предоставить не смогли, сославшись на занятость.

В июле прекратил деятельность частный детский лагерь на ул. Кутузова. У одного из посещавших его детей был выявлен случай энтероколита. Лагерь также функционировал без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам и не был включён в региональный реестр учреждений отдыха и оздоровления.