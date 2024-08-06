Под Неманом «Мерседес» врезался в дерево, пострадал водитель и три подростка (видео)

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В понедельник, 5 августа, в Краснознаменском районе произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

Авария случилась в 8 часов 40 минут на 197 км + 500 м автодороги «Калининград — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман». 40-летний водитель «Мерседеса», двигаясь со стороны Немана в сторону Краснознаменска, на правостороннем закруглении не справился с управлением и вылетел в кювет, затем врезавшись в дерево.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и три пассажира, одному из которых 16 лет и двум 17. Водитель госпитализирован.

Как уточнили в ГИБДД, ДТП произошло по причине «несоответствия скорости конкретным условиям движения».

Видео пресс-службы региональной ГИБДД

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