В Калининграде спасли от пожара пятимесячного ребёнка

При ликвидации пожара на ул. Толстикова в Калининграде удалось спасти пятимесячного ребёнка и его маму. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Калининградской области.



«Очевидцы сообщили по телефону „112“ о дыме, который идет с балкона на пятом этаже многоквартирного дома на улице Толстикова в Калининграде. Огнеборцы, прибыв на место, установили, что на балконе горят вещи на площади 1 квадратный метр. Пожарные ликвидировали пламя и помогли выбраться из задымленного помещения пятимесячному малышу и его маме», — говорится в сообщении.

Женщину и ребёнка осмотрели медики, госпитализация им не потребовалась. В ликвидации возгорания участвовали 12 пожарных и три единицы техники.