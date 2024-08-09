В Липецкой области после атаки дронов введен режим ЧС и проводится эвакуация

В Липецкой области после атаки дронов введен режим ЧС и проводится эвакуация
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В ночь с 8 на 9 августа Липецкая область была атакована беспилотными летательными аппаратами. О том, что над регионом было сбито 19 БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны РФ (всего над территорией России, как уверяют в военном ведомстве, сбили 75 дронов).

О том, что регион подвергся массированной атаке, в 2:14 минут сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. Позднее он заявил, что «произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений».

«В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры, — пояснил глава региона. — Есть нарушения электроснабжения. Специалисты приступили к восстановительным работам».

В 2:54 Артамонов заявил, что «в социальных сетях и мессенджерах отмечены призывы покидать Липецк», и объяснил, что «подобные сообщения рассылаются противником с целью посеять панику и создать опасную обстановку».

В 3:44 глава региона сообщил, что «для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа».

«Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка», — добавил Артамонов.

Далее, по словам губернатора, в Липецке было остановлено движение пассажирского транспорта.

В половине пятого утра Игорь Артамонов уточнил, что в зону эвакуации попали 416 домовладений.

«В настоящий момент развернуты пункты временного пребывания в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей. На месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведется подомовой обход. Часть жителей приняли решение не покидать дома и укрыться в подвалах», — написал он.

В эвакуируемых населенных пунктах были выставлены посты для охраны домов и имущества жителей.

Всего от атаки, по данным властей региона, пострадали 6 человек.

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